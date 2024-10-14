Последнее обновление: 14.10.2024 15:52

В Беларуси 31 декабря завершится обмен банкнот образца 2000 года

31 декабря 2024 г. завершается дополнительный период обмена банкнот белорусских рублей образца 2000 года. Об этом напоминает Нацбанк Беларуси.

Отмечается, что указанные банкноты до конца текущего года можно по-прежнему обменять в кассах Нацбанка без ограничений и без взимания вознаграждения.

«Кассы Нацбанка расположены в Минске по ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник – четверг с 8.30 до 15.30, пятница – с 8.30 до 14.30, суббота и воскресенье – выходные дни. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час», - говорится в пресс-релизе регулятора.

Обмен денежных знаков образца 2000 года на банкноты и монеты действующего номинального ряда осуществляется в соотношении 10 000:1.

Например, банкнота номиналом 100 белорусских рублей образца 2000 года будет обменена на 1 копейку образца 2009 года, банкнота номиналом 50 тыс. белорусских рублей образца 2000 года при обмене составит 5 белорусских рублей в банкнотах или монетах нового образца.

С 1 января 2025 г. банкноты номиналом 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).



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