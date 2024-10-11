Нескольких болгарских чиновников поймали на масштабном обмане ради средств ЕС

Европейская прокуратура в Болгарии (EPPO) официально предъявила обвинения бывшему мэру и главе портового города Варна и еще нескольким чиновникам в мошенничестве для получения средств ЕС. Об этом объявила пресс-служба ведомства.

Бывшего мэра и губернатора Варны, а также еще двух должностных лиц исполнительного агентства морской администрации обвиняют в том, что они подделали документы и подали ложную информацию для получения €3,4 млн на реализацию проекта развития за средства из Европейского фонда по делам морей и рыболовства.

Чиновники подали заявку на финансирование проекта по реконструкции рыболовного порта на окраине Варны. Однако далее следствие выяснило, что на момент подачи заявки этого порта вообще не существовало: за полноценный "порт" чиновники выдали несколько причалов, которые разместили на той локации для регистрации этого места как порта. В кадастре этот участок и дальше значился как скалы, песок и отдельные постройки.

На основании фальсифицированных документов Минтранспорта Болгарии даже выдало разрешение на эксплуатацию порта, после чего упомянутое агентство морской администрации его зарегистрировало.

Обман сначала обнаружили сотрудники Европейского офиса по противодействию мошенничеству (OLAF), после чего началось расследование Европейской прокуратуры (независимого официального органа ЕС) и следственные действия полиции Софии.

Убытки для бюджета ЕС в результате махинаций этих болгарских чиновников оценивают в €2,8 млн, а для национального бюджета – в €657 тысяч.