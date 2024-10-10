Deutsche Telekom увеличит дивиденды на 17%

Telekom AG, крупнейшая телекоммуникационная компания Европы, анонсировала увеличение дивидендных выплат и новую программу обратного выкупа акций.

Как говорится в пресс-релизе компании, совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,9 евро на акцию по сравнению с 0,77 евро на акцию за прошлый год. Таким образом, компания увеличит дивиденды на 17%.

Также Deutsche Telekom намерена в следующем году выкупить собственные акции на сумму до €2 млрд, как и в этом году.

Капитализация компании с начала года увеличилась на 23% до €133 млрд.