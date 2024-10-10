Последнее обновление: 10.10.2024 12:09

Наводнения на юге Чехии нанесли €14,2 млн ущерба

Сентябрьские наводнения нанесли ущерб в Южно-Чешском крае на сумму 359 миллионов крон (€14,2 млн). Это следует из текущего подсчета, сообщила агентству ČTK Гана Брожкова из канцелярии гетмана края.

Наибольшая доля приходится на муниципалитеты, об нанесенном ущербе сообщило 98 населенных пунктов, а их ущерб составляет более 240 миллионов крон (€9,5 млн).

По словам Ганы Брожковой, итоговая сумма может незначительно увеличиться. Наводнения нанесли ущерб десяткам муниципалитетов и других субъектов.

Вскоре после наводнения Южно-Чешский край решил выделить пострадавшим муниципалитетам около 30 миллионов крон (€1,2 млн). Однако заместитель гетмана Томаш Гайдушек допустил, что сумма может быть выше с учетом текущих событий. Средства для муниципалитетов должны сначала быть одобрены региональными представителями.

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