Второй крупнейший банк Юго-Восточной Азии прекращает транзакции с участием России

Сингапурская финансовая корпорация Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) с 1 ноября прекратит проведение каких-либо операций, связанных с Россией. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

В обращении к корпоративным и частным клиентам OCBC сослался на операционные проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований из-за санкций в отношении России, сообщил один из источников.

Другой собеседник агентства уточнил, что транзакции, которые OCBC и его подразделение по управлению благосостоянием Bank of Singapore прекратят обрабатывать, включают личные переводы с участием контрагентов в России. Они также охватят транспортировку товаров и поставку или продажу товаров/услуг с участием РФ.

Ожидается, что влияние этих ограничений на OCBC не будет существенным, поскольку за последние два года банк и так перестал открывать новые счета клиентам, связанным с Россией.

"Сворачивая все транзакции, связанные с Россией, OCBC демонстрирует, как банки становятся более осторожными, поскольку война России с Украиной продолжается третий год, вызывая все больше санкций и проверок", – отмечает агентство.

Правительство Сингапура в марте 2022 года ввело против РФ односторонние целевые санкции, нацеленные на некоторые российские банки. Но деятельность по торговле криптовалютами и экспорт определенных товаров, многие другие банковские операции и операции по управлению активами для сторон, не подпадающих под санкции, продолжались.

OCBC Bank – финансовая корпорация с головным офисом в одном из центров азиатской торговли, Сингапуре. Это старейший сингапурский банк, образованный в 1932 году в результате слияния трех местных банков, и второй крупнейший банк Сингапура.

Кроме того, OCBC – вторая по величине группа финансовых услуг по активам в Юго-Восточной Азии с рейтингом Aa1 от рейтингового агентства Moody's.