Последнее обновление: 09.10.2024 17:51

Почти 90% денег от продажи авто в России уходят в Китай

89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай. Об этом заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.

"Если померять рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости", - сказал Костромин, которого цитируют российские медиа.

По его словам, у АвтоВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, поскольку там субсидируется весь бизнес и экспорт. В то же время в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, поскольку он частично засекречен.

Отмечается, что в 2024 году россияне купят около 900 тыс. китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в России по итогам января-июля составила 1,7 трлн рублей.

К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось лишь 14 брендов, одиннадцать из которых - китайские. На этом фоне экспорт китайских авто в Россию по итогам 2023 года вырос более чем в семь раз до $11,5 млрд.



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