Правительство Латвии одобрило введение налога на сверхприбыль банков

Правительство Латвии на заседании 8 октября поддержало подготовленный Минфином страны законопроект о введении налога на сверхприбыль банков (так называемый "взнос солидарности").

Законопроект обязывает зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения и филиалы банков из других стран уплачивать данный налог в течение 2025-2027 годов. Планируется, что в бюджет Латвии 2025 года в результате уплаты "взносов солидарности" поступит €96 млн, в 2026 году - €60,8 млн, в 2027 году - €66 млн.

Министр финансов Арвил Ашераденс на заседании правительства отметил, что идея ввода нового налога возникла "не от легкой жизни" и связана с напряженной ситуацией с госбюджетом и необходимостью финансирования оборонных расходов.

Законопроектом определено, что размер "взносов солидарности" составит 60% от объема процентных нетто-доходов кредитного учреждения, который будет более чем на 50% превышать среднегодовые процентные нетто-доходы за пять финансовых лет, с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года (до резкого роста ставки EURIBOR). Правительство Латвии считает, что банки страны, получающие такую высокую прибыль, добиваются ее не благодаря агрессивной кредитной политике, а потому что Европейский центральный банк повысил процентные ставки, чтобы сдержать резкий рост инфляции.

Планируется, что кредитные учреждения будут уплачивать новый налог ежеквартально.

В аннотации к законопроекту Минфин подчеркивает, что принцип определения базы нового налога выбран таким образом, чтобы обеспечить применение только в случаях получения кредитными учреждениями "внеочередной" прибыли.

При этом законопроект предусматривает возможность возврата вплоть до 100% "взносов солидарности", если кредитное учреждение добьется определенных темпов прироста кредитования.

Для получения льгот по уплате налога кредитное учреждение должно обеспечить больший прирост объемов кредитования в течение платежного периода, чем годовой прирост ВВП в фактических ценах, который прогнозируется в законе о госбюджете на соответствующий год. Льготы в размере 100%, 75%, 50% и 25% от суммы взноса будут применяться, если темп прироста кредитования будет на уровне или выше показателя прироста ВВП, умноженного на коэффициент 2,5, 2,25, 2 и 1,75 соответственно.

По просьбе представителей финансовой отрасли в законопроект внесена норма, устанавливающая предельный размер "взносов солидарности" - не более 33% от прибыли кредитного учреждения до уплаты налога с прибыли и данных взносов.