В Украине будут финансировать строительство пороховых заводов

Украина сделала дерегуляцию рынка взрывчатых веществ и готовится выдавать гранты на пороховые заводы. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на саммите Defense Tech Valley.

"Сумма инвестиций на проекты Brave1 увеличилась. В этом году мы начали выдавать гранты на ракеты. В следующем году мы будем выдавать гранты на пороховые заводы. И поэтому я призываю инвесторов, бизнес, чтобы вы об этом думали", - сказал Федоров, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, государство сделало дерегуляцию рынка пороха и взрывчатых веществ и сделало возможность маскировать заводы через третьи компании.