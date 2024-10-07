Международные резервные активы Беларуси в октябре 2024 года подросли на 1,8%

Международные резервные активы Беларуси на 1 октября 2024 года составили $8,858 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В октябре 2024 года золотовалютные резервы выросли на $161,2 млн, или на 1,8%.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в октябре выросла с $4,363 млрд до $4,567 млрд.

Активы в иностранной валюте за октябрь снизились на $52,1 млн и на 1 октября составили $2,891 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.