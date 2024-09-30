Кыргызстан прикрыл канал транзитных платежей за товары из Европы и Китая

С 25 сентября банки Кыргызстана при отправке платежей в Китай и Европу требуют от отправителя подписать гарантийное обязательство, что товар в течение 60 дней придет в республику. Об этом пишут российские медиа со ссылкой на импортеров.

Про это также сообщают участники профильных чатов по внешнеэкономической деятельности. С 30 сентября вступило в силу принятое в начале сентября постановление правления Нацбанка Кыргызстана, которым на год вводится запрет на оплату иностранными компаниями товаров, работ и услуг за пределами республики без реальной поставки приобретенной продукции в страну. Исключение будет сделано для некоторых уполномоченных госкомпаний, определенных правительством.

В августе в Бишкеке делегация американского Минфина требовала от банков Кыргызстана прекратить оказывать России услуги по обходу санкций, угрожая отключением от долларовых платежей и SWIFT, утверждал налоговый консультант Михаил Жуховицкий.

"Возможно, поэтому постановление Нацбанка Кыргызстана называется "Об обеспечении экономической безопасности и поддержании финансовой стабильности". Это сделало практически бессмысленной схему по оплате товаров с последующей прямой поставкой в Россию", - считают импортеры.