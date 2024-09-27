Турция разместила 10-летние евробонды на $3,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина страны. Доходность размещения составила 6,75% годовых.

Это рекордно крупный выпуск евробондов для Турции, отмечает газета Financial Times. Страна привлекла $4 млрд в 2020 году за счет размещения нескольких траншей бондов, однако впервые столь крупная сумма привлечена за счет продажи одного выпуска.

В рамках сделки инвесторы обменяли облигации с погашением в 2025 году на новые бумаги в общей сложности на сумму $1,85 млрд, отмечают в Минфине. Таким образом, Турция получила денежными средствами $1,65 млрд от размещения.

С начала текущего года объем выпуска Турцией евробондов достиг $10,5 млрд, говорится в сообщении Минфина. В июле страна продала восьмилетние бумаги на $1,75 млрд.