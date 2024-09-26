Последнее обновление: 26.09.2024 15:08

Американский Конгресс одобрил временный бюджет

Американский Конгресс одобрил законопроект, предусматривающий до 20 декабря временное финансирование бюджета во избежание приостановки работы правительства (шатдауна) в конце месяца. Об этом пишет газета The Hill.

"Сенат проголосовал 78 голосами "за", 18 - "против"", - информирует издание.

Несколькими часами ранее Палата представителей также поддержала краткосрочное продление финансирования 341 голосом "за", "против" высказались 82.

Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену.



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