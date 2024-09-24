Последнее обновление: 24.09.2024 17:07

Франция до конца года выделит €60 млн на поддержку энергетики Украины

Спецпосланник Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Хайльбронн анонсировал выделение €60 млн на поддержку украинской энергетики до конца года. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Хайльбронн представлял Францию на министерской встрече G7+ по вопросам энергетической поддержки в кулуарах Генассамблеи ООН.

"С приближением зимы ситуация критическая – мы должны действовать сейчас, чтобы быстро найти конкретные энергетические решения. Франция предоставит не менее €60 млн до конца года", – написал он.



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