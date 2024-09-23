Последнее обновление: 23.09.2024 17:57

ЦБ РФ еще на полгода продлил ограничения на перевод валюты за рубеж

Банк России продлил ограничения на перевод валюты за рубеж еще на полгода, до 31 марта 2025 года включительно. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Граждане России и физлица - нерезиденты из дружественных стран в течение месяца могут перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте.

Лимиты на перечисление средств через системы денежных переводов тоже сохранены: за месяц можно перевести не более $10 тыс. или эквивалент в другой валюте.

Работающие в России физлица - нерезиденты (из дружественных и недружественных стран) могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы.

ЦБ также сохранил запрет на перевод валюты за границу для не работающих в России физлиц - нерезидентов из недружественных стран и для юрлиц из таких государств. Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц.

Банки из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках, отмечает ЦБ.



<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование