Почти все банки Турции могут перестать обслуживать сделки с Беларусью и РФ

Почти все банки Турции хотят перестать обслуживать сделки, связанные с Беларусью и Россией. Об сообщают источники в сегменте турецкого консалтинга.

По их данным, этим будет заниматься только одна кредитная организация — Emlak Katılım. Таким образом, остальные банки рассчитывают обезопасить себя от возможных санкций за сотрудничество с Беларусью и РФ.

Подчеркивается, что турецкие финансовые организации с западным участием уже фактически отказались обслуживать связанные с Россией транзакции.

Ранее сообщалось, что российские предприниматели уже столкнулись с проблемами проведения трансграничных платежей через турецкие банки. Впервые такая информация появилась в начале года. По некоторым данным, контрагенты стали требовать проведения оплаты за поставку не через Турцию, а через "нормальное" государство.

США оказывают очень сильное давление на турецкие банки. Последних предупреждают о необходимости строго контролировать источники отправки платежей.