ЕС предоставит €160 млн на энергетическую поддержку Украины перед зимой

Евросоюз предоставляет €160 млн, чтобы помочь Украине подготовиться к еще одной зиме в условиях российских ударов по энергосистеме. Об этом заявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предоставим дополнительную сумму объемом около €160 млн на эту зиму, которая будет включать €60 млн гуманитарной помощи – например, на обустройство пунктов обогрева, обогреватели, и около €100 млн на ремонтные работы и генерацию из возобновляемых источников. И эта сумма – €100 млн – предоставляется из доходов от замороженных в Европе российских активов. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия заплатила за разрушенное ", – заявила фон дер Ляйен, которую цитируют медиа.

По ее словам, с начала войны ЕС предоставил на энергетическую поддержку Украины около €2 млрд – и это минимальная оценка, поскольку не учитывает стоимости всего оборудования, предоставленного физически. Украина получила более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через Механизм гражданской защиты ЕС.