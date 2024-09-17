Беларусь усилит таможенный контроль грузов на границе с Россией. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Владимир Орловский в интервью гостелеканалу.

"Досмотровая техника есть в пунктах пропуска на западной границе и традиционно широко используется. Сканируются автомобили как грузовые, так и легковые, багаж граждан. Это у нас уже давно и очень эффективно применяется. В последнее время мы этот опыт распространяем на сканирование грузов, которые следуют с восточного направления", - рассказал чиновник.

По его словам, пока это делается в Минске, но в ближайшее время планируется разместить такие сканеры и в восточных таможнях, в Витебском регионе, Могилевском.

Орловский пояснил, что такое решение принято, "потому что большинство товаров сейчас пересекает российско-белорусскую границу. Хоть товары иностранные, но ввозятся через российский участок. Поэтому и это направление мы тоже отрабатываем".