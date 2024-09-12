Последнее обновление: 12.09.2024 18:13

SWIFT создает инфраструктуру для операций с цифровыми активами

Международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей SWIFT разрабатывает собственную глобальную инфраструктуру для оптимизации переводов и расчетов по токенизированным активам. Об этом сообщается на сайте системы.

"Мы зарекомендовали себя как надежная и эффективная платформа для операций с фиатными деньгами и ценными бумагами. Теперь продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, чтобы предложить нашим участникам такой же уровень доступа к новым классам цифровых активов и валют в различных сферах использования", – говорится в сообщении.

Операции с цифровыми активами должны стать важным шагом в развитии SWIFT как глобальной межбанковской сети.

Планируется, что в будущем новая платформа позволит покупателям ценных бумаг одновременно оплачивать и обменивать токенизированные активы в режиме реального времени в сети.

Ранее по теме


<Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование