Украина и РФ вошли в топ-10 стран по принятию криптовалют

Украина и Россия оказались на шестом и седьмом месте соответственно в глобальном индексе принятия криптовалют за 2024 год, согласно данным аналитической компании Chainalysis.

Первые пять строк заняли Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам. В топ-10 также вошли Филиппины, Пакистан и Бразилия.

Аналитики отметили существенный рост объемов криптовалютных операций в период с четвертого квартала 2023 по первый квартал 2024 года. Этот показатель превысил данные за «бычий» 2021 год.

В числе причин Chainalysis называют запуск биткоин-ETF в США и активное использование стейблкоинов в юрисдикциях с низким и средним уровнем доходов.

«Популярность DeFi в странах Африки к югу от Сахары, Латинской Америке и Восточной Европе, вероятно, привело к росту числа транзакций с альткоинами в этих регионах», - предполагают авторы отчета.

В глобальном рейтинге принятия криптовалют за 2023 год, по данным Chainalysis, первые строчки заняли Индия, Нигерия, Вьетнам, США и Украина.

Наибольшие показатели по годовому объему криптотранзакций у США ($1 трлн), Индии ($260 млрд) и Великобритании (примерно $252,1 млрд).