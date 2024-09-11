ФРС смягчает предложения по ужесточению требований к капиталу банков

Федеральная резервная система (ФРС) смягчает предложения, касающиеся ужесточения требований к капиталу банков, после мощного сопротивления со стороны отрасли.

В соответствии с новыми предложениями, озвученными во вторник зампредом ФРС по банковскому надзору Майклом Барром, глобальным системно важным фининститутам придется увеличить резервы для страховки от потенциальных кризисов на 9%.

Ранее предлагалось увеличение резервов на 20%, отмечает The Wall Street Journal.

Банки с активами от $100 млрд до $250 млрд, то есть основная часть финкомпаний, помимо крупнейших, будут практически освобождены от необходимости наращивать резервы. В их случае ФРС предлагает учитывать нереализованные доходы и убытки в регулятивном капитале, что может привести к увеличению требований к резервам на 3-4% в долгосрочной перспективе, заявил Барр, доклад которого опубликован на сайте ФРС.

Федрезерв представил предложения по ужесточению требований к капиталу банков чуть более года назад и с тех пор получил огромное число комментариев, а также аналитических оценок.

Проанализировав их, регулятор пришел к выводу о необходимости "серьезного и масштабного изменения" предложений.

Теперь Барр намерен вынести на публичное обсуждение новые предложения.