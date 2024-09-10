НКФО "Белинкасгрупп" разрешили обслуживать физлиц

Расширены лицензионные полномочия ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп". Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

В соответствии с постановлением Нацбанка № 278 от 4 сентября 2024 года специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковской деятельности ОАО ”НКФО "Белинкасгрупп" дополнено банковской операцией по осуществлению расчетного и банковского кассового обслуживания физических лиц.

ОАО "НКФО "Белинкасгрупп" выдана лицензия Национального банка на осуществление банковской деятельности № 36 от 4 сентября 2024 года.