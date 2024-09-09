Украинцам ограничили сделки с недвижимостью за границей

Национальный банк с 10 сентября усиливает ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из страны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг.

Так, Нацбанк устанавливает ежемесячный лимит в размере 100 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей на операции с кодами торговца 5094 (драгоценные камни, металлы и ювелирные изделия), 5944 (часы, ювелирные изделия и изделия из серебра) и 5972 (магазины монет и марок).

Также ограничиваются сделки с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом.

В частности, устанавливается ежемесячный лимит в размере 500 тыс. грн в эквиваленте на расчеты за границей на операции с кодом торговца 6513 (агенты и менеджеры по недвижимости). Операции с таким кодом используются для оплаты комиссии за управление, оплаты за проживание и связанных с этим комиссий.

В НБУ отмечают, что лимит в 500 тыс. грн учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами Украины или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции.

В то же время ограничение позволит предотвратить попытки обходить установленные Нацбанком ограничения на соответствующие операции и избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах.