Последнее обновление: 05.09.2024 18:06

США увеличивают финансовую поддержку Армении до $130 млн для развития демократии и экономики

Правительство Армении на заседании 5 сентября одобрило соглашение с Агентством США по международному развитию (USAID) о выделении дополнительных $130 млн на программы повышения эффективности государственного управления. Это решение было принято на заседании правительства в четверг, пишут местные медиа.

Новое соглашение является продолжением пятилетнего договора о сотрудничестве, подписанного в 2022 году вице-премьером Армении Мгером Григоряном и директором армянского офиса USAID Джоном Аллело. Изначально планировалось выделить Армении грант в размере $120 млн, но теперь эта сумма существенно увеличена.

Дополнительное финансирование будет направлено на укрепление демократических институтов и ценностей, повышение эффективности и прозрачности государственного управления, стимулирование гражданского участия в демократических процессах, развитие экономики и повышение конкурентоспособности целевых секторов, улучшение управления природными ресурсами, а также преодоление экономических вызовов.



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