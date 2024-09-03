Украина с февраля 2022 года привлекла $98,7 млрд международной финпомощи

Украина с февраля 2022 года привлекла $98,7 млрд финпомощи от своих международных партнеров. Об этом сообщило Укринформ.

Около 40,5% указанных средств Украина смогла получить через механизмы Всемирного банка. Крупнейшими донорами помощи выступили США, Япония и Великобритания. Финансирование было направлено на выплату пенсий, соцпомощи, зарплат бюджетникам, проведение структурных реформ, восстановление агросектора, улучшение доступа к медуслугам и ремонт жилых домов.

Другими крупными донорами финпомощи для Украины были Евросоюз, Международный валютный фонд и Канада. Они выделили €38 млрд ($42 млрд), $10,2 млрд и свыше $5 млрд соответственно на покрытие приоритетных расходов госбюджета Украины без привязки к конкретным направлениям.

При этом, согласно имеющимся договоренностям, официальный Киев не мог использовать полученные от партнеров средства на сектор обороны и безопасности.

Украина остро нуждается во внешней финпомощи из-за войны с Россией. Ранее Министерство финансов Украины заявляло, что в текущем году страна надеется привлечь от своих партнеров $37 млрд.