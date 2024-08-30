Эстония не будет переводить законы на русский язык с целью экономии средств

Министерство юстиции и цифровых технологий Эстонии сообщило, что не будет переводить законы на русский язык с целью экономии средств. Об этом заявила министр юстиции и цифровых технологий Лийзи Пакоста.

По ее словам, этот шаг позволит сэкономить деньги, не влияя на понятность эстонского правового порядка и функционирование права.

"Юридическую силу будут иметь только правовые акты, опубликованные на эстонском языке в Riigi Teataja", – сказала Пакоста, которую цитируют эстонские медиа.

Министерство юстиции перевело на русский язык и постоянно обновляет около половины действующих законов – всего около 200 законов.

До сих пор на обновление переводов на русский язык тратилось €12 900 в год.

Законы, которые были переведены на русский язык, останутся доступными в Riigi Teataja и на портале Jurist aitab, но не будут обновляться.

Английские переводы законов также публикуются в Riigi Teataja и постоянно обновляются.

Целью переводов на английский язык является их распространение за пределами Эстонии с целью поддержки международного общения с партнерами и иностранными инвесторами.