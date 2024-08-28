Банки ОАЭ начали блокировать российские платежи

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну.

Через ОАЭ проходит до 10-20% платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30%. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией - 1-3%.

Данную ситуацию связывают с угрозой вторичных санкций со стороны США, из-за чего ранее к аналогичной политике в отношении платежей из России пришли банки других стран, в том числе в самом Китае. Там блокировка началась еще весной.

Гендиректор российского производителя электроники "Бештау" Олег Осипов указал, что проблемы инициируют китайские организации. Банки запрашивают у компаний из Дубая о происхождении проходящих через них средств и таможенную декларацию о том, что было вывезено из страны.