В Беларуси доля расходов среднестатистической семьи на еду во II квартале составляла 38,1%

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси во II квартале 2024 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 2397,7 рубля в месяц.

Как сообщает Белстат, в том числе в городах и поселках городского типа – 2524,5 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1988,8 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 2313,3 рубля в месяц, из которых 1608,9 рубля (69,5%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 38,1%, на покупку непродовольственных товаров – 34,8%, на оплату услуг – 24,5%.

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).