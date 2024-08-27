Украина хочет получить $50 млрд от G7 без условий и на любые цели

Украина стремится привлечь в бюджет $50 млрд от G7 без условий и на любые цели. Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина 2024. Независимость".

Украина рассчитывает, что страны Большой семерки (G7) запустят механизм дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) уже до конца 2024 года.

"У нас есть наша политическая рамка. Это должны быть $50 млрд. Украина должна получить их не позднее чем конец этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины (то есть не привязанными под какие-то реформы). Они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга. И эти средства сможем использовать на любые нужды", - сказал Шмыгаль, которого цитируют украинские медиа.

По его словам, Украина планирует потратить эти деньги на компенсации пострадавшим от войны, но также и на финансирование дефицита бюджета, закупку оружия и тому подобное.

"Трудная задача. Страны G7 и Европейского союза должны найти между собой консенсус, как предоставить эти деньги. Эти средства будут компенсироваться для наших партнеров доходами от замороженных российских активов, общая сумма которых $300 млрд. От $3 млрд до $4 млрд ежегодно партнеры будут получать, они будут идти на погашение этого гранта для Украины", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Украина не ограничивается этими планами и рассчитывает на дальнейшую конфискацию всех замороженных российских активов.

Если конфискация произойдет раньше, чем партнеры получат назад свои деньги, остаток покроет Украина из конфискованной суммы.