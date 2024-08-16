Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов

Постановление о введении временного запрета на вывоз (экспорт) из Кыргызстана лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) подписал глава кабинета министров.

Согласно документу, установлен временный запрет на шесть месяцев на вывоз лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС. Постановление подписано 15 августа и вступит в силу спустя три дня.

Министерству экономики и коммерции поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета.

Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета.

Таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.