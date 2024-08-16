Один летчик погиб в результате авиакатастрофы российского бомбардировщика в Иркутской области

В результате произошедшей 15 августа авиакатастрофы российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области погиб один из летчиков. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев.

По его словам, у остальных летчиков травмы разной степени тяжести, пострадавшие госпитализированы. Он рассказал, что работы на месте аварии шли всю ночь.

По предварительным данным, инцидент произошел во время планового тренировочного полета. Бомбардировщик, принадлежавший военно-воздушным силам России, упал неподалеку от авиабазы.

Во время инцидента на борту самолета находились несколько членов экипажа. Причины катастрофы пока неизвестны, на месте происшествия работает специальная комиссия, которая расследует обстоятельства, отметил Кобзев.