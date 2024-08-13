Литва дополнительно выделит €130 млн на закупку вооружений

Литва до конца 2024 года дополнительно выделит на закупку вооружений 130 млн евро, благодаря чему расходы на оборону увеличатся до 3,2% от ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Литвы.

Руководительница ведомства Гинтаре Скайсте подписала проект постановления, которым предлагается выделить дополнительные средства на закупку необходимых систем вооружений в этом году.

Министерство национальной обороны Литвы получит €130 миллионов для ускорения закупки беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия беспилотникам, а также обновления имеющихся мобильных систем противовоздушной обороны и приобретения новых.

"Мы сможем реализовать различные проекты, необходимые для национальной обороны, такие как закупка беспилотных летательных аппаратов, систем противодействия беспилотникам и мобильных систем ПВО, радиостанций, вооружения и других предметов позже в этом году. Часть средств также будет направлена на закупку военной техники литовского производства", – сказала министр.

С учетом этих ассигнований в этом году для дополнительного финансирования потребностей Министерства национальной обороны Литвы будут доступны в целом €323 млн.