Банкноты долларов и евро на сумму $2,3 млрд попали в Россию в обход санкций

США и ЕС запретили экспорт бумажных долларов и евро в Россию еще в марте 2022 года, однако Россия продолжает импортировать их, хотя и в меньших объемах. Об этом пишет в своем исследовании Reuters.

Наличные по-прежнему проще использовать для некоторых торговых операций, отмечают авторы.

Согласно таможенным данным, с которыми ознакомился Reuters, с марта 2022 года в Россию было отправлено около 2,3 млрд долларов США и евро.

Эти подсчеты, которые ранее нигде не фигурировали, показывают, что России удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных денег, считает Reuters.

Для россиян доллары и евро остаются необходимы для покупок и путешествий, даже несмотря на то, что Москва стремится сократить свою зависимость от твердых валют.

Таможенные данные, полученные от коммерческой компании, показывают, что наличные попадают в Россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с Россией.

Правительство США в декабре пригрозило штрафами финансовым учреждениям, помогающим России обходить санкции.