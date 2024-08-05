Украина получила грант от США на $3,9 млрд

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета — зарплат учителей, медиков и спасателей, социальных пособий", - уточнил он.

Средства также направят на выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью, добавляют в Министерстве финансов.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. Последний транш помощи от США поступил еще в октябре 2023 года.

До конца года Украина должна получить еще $3,9 млрд от США. Их выделяют через проект Всемирного банка PEACE in Ukraine, объединяющий доноров.

Прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 достигла почти $27 млрд. Весь объем поддержки направлен в госбюджет Украины в форме грантов.