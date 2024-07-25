В ЕС обсуждают бессрочную заморозку активов РФ для обеспечения Украине кредита G7

Страны-члены Евросоюза обсудили варианты продления срока заморозки активов центрального банка России для обеспечения Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов от стран G7. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, который обсуждают в ЕС, а также заявления неназванных дипломатов.

По словам неназванных дипломатов Евросоюза, некоторые члены "Группы семи", включая США, опасаются, что может наступить время, когда среди 27 стран-членов ЕС не будет единодушия, что поставит под угрозу весь кредит для Украины.

По информации Reuters, в среду послы ЕС обсудили два варианта, направленные на уменьшение беспокойства стран-членов G7. Один из них – это бессрочное продление режима санкций, который обездвижил активы Центробанка РФ.

"Это должно пересматриваться Советом (ЕС) через регулярные промежутки времени (например, каждые 12 месяцев) на основе четких заранее определенных критериев (например, окончание агрессивной войны и заверения в ее неповторении, выплата Россией компенсации и т.д.)", – говорится в документе, который цитирует Reuters.

Другой вариант – продлить период продления санкций по заморозке российских активов до трех лет.

В любом случае, указывает Reuters, единодушие среди стран-членов ЕС все равно будет необходимым, и возобновление санкций будут касаться только активов центрального банка РФ.

Дипломаты ЕС заявили, что обсуждения находятся на ранней стадии. Но страны Балтии и Восточной Европы уже выступают за бессрочное замораживание, тогда как Франция и Германия поддерживают более длительный, но ограниченный период возобновления заморозки активов.

По словам дипломатов, Европейская комиссия представит официальное предложение по этому вопросу в конце августа или в начале сентября.