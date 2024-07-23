Украина в августе начнет получать прибыль с замороженных активов РФ

Украина должна получить первый перевод примерно в €1,4 млрд прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом сообщил верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, эти средства будут направлены на "закупку приоритетного военного оборудования", включая системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы.

В мае послы стран ЕС договорились об использовании прибыли, полученной от замороженных активов РФ, для финансирования восстановительных и оборонных нужд Украины. Согласно предварительным договоренностям, Киев должен получать около €3 млрд в год.