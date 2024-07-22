Совет ЕС одобрил первую в истории военную поддержку для Армении

Совет ЕС в понедельник, 22 июля, принял решение о предоставлении помощи в поддержку Вооруженных сил Армении на €10 млн. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Помощь будет предоставляться в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Это первое подобное решение для Армении.

Целью является усиление материально-технического потенциала Вооруженных сил Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в условиях кризисов и чрезвычайных ситуаций.

Поддержка также направлена на повышение устойчивости Армении и ускорение оперативной совместимости ее вооруженных сил в случае возможного будущего участия страны в международных военных миссиях и операциях, в том числе разворачиваемых ЕС.

Принятая мера позволит обеспечить полноценный развернутый палаточный лагерь для подразделения размером с батальон.

Напомним, на прошлой неделе послы Европейского Союза на встрече дали "зеленый свет" началу диалога о безвизе с Арменией и впервые в истории согласовали выделение военной помощи стране из Европейского фонда мира.

Ранее решение о выделении помощи Армении в рамках Европейского фонда мира, по данным СМИ, блокировала Венгрия.