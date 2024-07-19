Последнее обновление: 19.07.2024 17:12

Euroclear готовит для Украины первый платеж в €1,5 млрд от замороженных активов России

Международный депозитарий Euroclear в июле переведет €1,55 млрд процентного дохода от замороженных активов России в Европейский фонд для Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Всего за первую половину года Euroclear получил €3,4 млрд процентных доходов от управления замороженными российскими активами.

Кроме выплаты в Европейский фонд для Украины, Euroclear уплатит €836 млн налогов Бельгии из полученной прибыли от замороженных активов. Оставшуюся часть прибыли компания оставит у себя в качестве буфера против текущих и будущих рисков.

В результате санкций заблокированные купонные платежи и погашения субъектов под санкциями, продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. На конец июня 2024 года на балансе находилось €207 млрд, из которых €173 млрд — российские активы под санкциями.

В мае 2024 года Европейская комиссия приняла новый регламент о взносе на непредвиденную прибыль центральных депозитариев ценных бумаг, хранящим активы Центрального банка России общей стоимостью более €1 млн. Прибыль, полученная от реинвестирования этих санкционных средств, начиная с 15 февраля 2024 года, должна направляться в Европейский фонд для Украины.



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