Последнее обновление: 09.07.2024 13:13

ЕС заморозил €30 млн на поддержку оборонного сектора Грузии

Евросоюз заморозил €30 миллионов, выделенных на поддержку Сил обороны Грузии, на фоне антизападного разворота грузинских властей. Об этом рассказал журналистам посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский, выступая в Тбилиси на международной конференции.

Посол отметил, что соответствующее решение приняли лидеры ЕС.

"Что касается сотрудничества в сфере безопасности и обороны, к сожалению, мы вынуждены сообщить вам, что лидеры также решили заморозить деньги, которые были выделены на поддержку Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира (EPF). Сейчас деньги, которые мы планировали передать Министерству обороны, а это €30 млн, заморожены", – отметил Герчинский.

По его словам, это только первый шаг, будут и другие шаги.

"Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь правительству на гражданское общество и средства массовой информации. Об этом было объявлено после встречи министров иностранных дел в Люксембурге", – сказал посол.



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