Молдова инвестирует €98 млн евро в ремонт региональных дорог

Молдова получит кредит в размере €98 миллионов на ремонт региональных дорог. Деньги будут предоставлены Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития в рамках реализации проекта «Соединение сельских районов Молдовы».

Правительство в понедельник одобрило ратификацию соответствующих кредитных соглашений, сообщает МОЛДПРЕС.

Соглашения являются продолжением поддержки, оказываемой Всемирным банком через финансовые организации для модернизации дорожной и таможенной инфраструктуры.

Отобранными региональными дорогами являются Коридор 5, R13 – Ивановка-Извоаре-Варница-Околина-М2 протяженностью 35 км; Коридор 8.1 и Коридор 8.2 – Корнешть-Богений Ной – Нападень-М5 (G88) протяженностью 33 км; Коридор 24 – R34-Чобэлакча-Тэртаул-R56-Баймаклия-Эникиой-R37 протяженностью 43 км.

Деньги также пойдут на модернизацию и строительство пограничных пунктов Джурджулешть, Леушень и Унгень, а также подъездных дорог к ним.