Последнее обновление: 08.07.2024 13:55

Финский банк получил иск в Дании в связи с недостаточным контролем россиян

Банковской группе Nordea предъявлен иск о выплате компенсации в размере €3,5 млрд (26 млрд датских крон).

Специальное подразделение датской полиции NSK уточнило, что требование властей связано с деятельностью Nordea по отмыванию денег в период с 2012 по 2015 год. Следователи полагают, что Nordea недостаточно контролировала своих российских клиентов, хотя у банка были основания подозревать отмывание денег, сообщает портал Yle.

"Это крупнейшее обвинение в отмывании денег в банковском секторе Дании. По нашей оценке, банк Nordea нарушил свои обязательства. В итоге через банк прошло более 26 млрд крон, хотя и были подозрения в отмывании денег", – говорится в пресс-релизе датской полиции.

В Nordea заявили, что ожидали получения иска, хотя не согласны с юридической оценкой датских властей.



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