Болгария заплатит компенсацию компаниям, которые помогли отказаться от российского газа

Правительство Болгарии приняло решение выплатить €142 млн компенсации трейдерам, которые помогли заполнить государственное газохранилище Чирен после прекращения поставок российского газа в конце апреля 2022 года. Об этом сообщает Euractiv.
Компании, которые помогали снабжать хранилище, закупали газ по очень высоким на то время ценам.
"Компенсации необходимы, поскольку компании внесли свой вклад в достижение целевого показателя заполненности хранилищ не менее 80% в соответствии с европейским планом действий в чрезвычайных ситуациях, взяв на себя коммерческие риски", - цитирует издание заявление правительства.
Основная часть компенсации достанется государственной компании Bulgargas, которая рассчитывает получить почти €80 млн.
Остальная часть денег будет выплачена небольшим частным компаниям.
Выплату компенсаций должна одобрить Европейская комиссия. Болгария начала переговоры по этому вопросу, но пока не получила одобрения Брюсселя.