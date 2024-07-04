Эстония создаст фонд оборонной промышленности в размере €50 млн

Правительство Эстонии уполномочило министра экономики и информационных технологий Тийта Рийсало подписать акции фонда оборонной промышленности и инвестировать в него €50 млн. Об этом говорится в сообщении правительства.

Фонд будет инвестировать непосредственно и через частные фонды в компании, разрабатывающие технологии для оборонной промышленности или технологии двойного назначения.

"Фонд объемом €50 млн – это важный шаг вперед для укрепления безопасности Эстонии, а также стимул для нашей экономики", – заявила премьер-министр Кая Каллас.

Она добавила, что в Эстонии есть высокоразвитый технологический сектор, возможности которого можно использовать для повышения национальной безопасности.

"Государство может поддержать этот процесс начальным капиталом. С помощью фонда эстонские компании оборонной промышленности смогут разрабатывать и выводить на рынок инновационные продукты. Помимо укрепления безопасности, появление фонда приведет к созданию рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и дальнейшему развитию нашего технологического сектора", – добавила Каллас.

Министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало представил правительству стратегию инвестирования фонда.

"Фокус государственного инвестиционного фонда будет направлен на развитие технологий двойного назначения, а также на разработку высокотехнологичных решений и продуктов, что отличает наш фонд от аналогичных фондов в соседних странах", – сказал Рийсало.

По словам министра, фонд будет инвестировать как непосредственно в компании, так и в другие фонды, действующие на рынке. Цель инвестиций – привлечь на рынок капитал новых фондов, специализирующихся на технологиях двойного назначения.

"Первоначальный объем фонда составляет €50 млн, с возможностью увеличения при необходимости", – добавил Рийсало.

Министр обороны Ханно Певкур отметил, что Министерство обороны на протяжении многих лет поддерживало развитие высокотехнологичной и конкурентоспособной на экспортных рынках оборонной промышленности: "Приятно видеть, что эстонский сектор оборонной промышленности значительно вырос в последние годы".

Фонд ориентирован прежде всего на компании, зарегистрированные в Эстонии или ведущие здесь значительную деятельность, которые производят и разрабатывают технологии военного или двойного назначения, способствующие безопасности и обороне стран НАТО.