Последнее обновление: 28.06.2024 17:19

Премьер Чехии анонсировал подписание соглашения по безопасности с Украиной 18 июля

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне.

Он также сообщил о договоренности с президентом Владимиром Зеленским завершить обсуждение текста соглашения перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

"Президент Владимир Зеленский и я вчера договорились, что мы завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля", – написал Фиала.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу заявил, что соглашение по безопасности с Украиной уже практически завершено и будет подписано "на 99%" до саммита НАТО в Вашингтоне в июле.

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