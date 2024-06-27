ЕАБР к 2025 году запустит «исламское окно»

В 2025 году будет запущено «исламское окно» в Евразийском банке развития в полном формате. Об этом на бизнес-форуме сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.

По его словам, планируется также профинансировать первые пилотные проекты. В ЕАБР считают, что это позволит перейти к финансированию крупных инвестиционных проектов.

Руслан Даленов отметил, что Евразийский банк развития стремится стать активным проводником исламских финансов в регионе, привлекая новые инвестиции, предлагая новые инструменты для развития экономик стран региона. В основах исламских финансов лежат те же принципы устойчивого развития, разделения прибыли, убытков, запрет на спекуляции, недопущение ухудшения финансового положения клиента, что формирует устойчивую среду.

«ЕАБР может стать активным проводником исламских финансов в регионе, будучи международной организацией с широкой базой клиентов, особым регулированием. Банк может быть регуляторной песочницей, чтобы выработать и внедрить необходимые регуляторные поправки в государствах региона. На сегодня исламское финансирование — это самый быстрорастущий сегмент. Быстрее, наверное, только электромобили. Сейчас рынок исламских финансов в той или иной степени присутствует более чем в 90 странах мира. Отсюда вывод, что исламские финансы — это универсальный инструмент, который может применяться везде. В 2024-м мы настроим процессы исламского финансирования и «исламского окна». Это дополнительные $2 миллиарда к 2028 году», - сказал замглавы правления ЕАБР.

В банке также подчеркивают, что в государствах Центральной Азии сектор исламских финансов находится на ранней стадии развития. Доля исламских инструментов в активах банковского сектора составляет от 0,2 до 1,5 процента. Структура сектора сформирована лишь частично. Казахстан — лидер по развитию исламских финансов среди стран региона. На его долю приходится 68 процентов всех исламских финансов в государствах ЦА.