Байден профинансировал производителя микросхем на $75 млн в рамках поддержки технологий

Американский производитель микросхем Entegris заключил предварительное соглашение с администрацией Байдена о финансировании в размере до $75 млн на развитие нового завода в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Об этом сообщает Reuters.

"Мы не просто приносим передовые технологии и (заводы) по производству микросхем в США, мы также поддерживаем поставщиков, которые делают возможным передовое производство", - заявила министр торговли США Джина Раймондо.

По данным Министерства торговли, первый этап проекта будет направлен на поддержку производства мембран для жидкостных фильтров и унифицированных контейнеров с передним открыванием, специализированных контейнеров, изобретенных компанией Entegris для защиты полупроводниковых пластин во время транспортировки в процессе производства.

В 2022 году Конгресс США одобрил закон о микросхемах и науке, чтобы увеличить внутреннее производство полупроводников, выделив $52,7 миллиарда на исследования и производственные субсидии. Законодатели также одобрили выделение $75 миллиардов на государственные займы.