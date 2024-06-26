Последнее обновление: 26.06.2024 16:08

КГК заинтересовался деятельностью Паритетбанка

Комитет государственного контроля (КГК) начал проверку деятельности ОАО «Паритетбанк».

Как сообщает ведомство в Telegram-канале, проверка проводится совместно со специалистами Департамента финансовых расследований.

«В ходе проверки будут рассмотрены вопросы соблюдения законодательства при осуществлении банковских операций клиентов банка. Также проверят: направления использования прибыли; операции банка с нерезидентами; организацию системы корпоративного управления; работу с обращениями граждан», - информирует КГК.



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