На следующей неделе Украина получит €2,5 млрд от замороженных росактивов

На следующей неделе Украина получит €2,5 млрд из доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, ЕС должен искать способ использования замороженных российских активов, избегая каких-либо блокировок со стороны стран-членов.

"И у нас есть юридическая процедура, позволяющая избежать каких-либо блокировок. Первый транш поступит на следующей неделе, в июле. Второй – через несколько недель", – отметил Боррель, уточнив, что на следующей неделе Украина получит €2,5 млрд.

Топ-дипломат ЕС указал, что недавний Саммит мира в Швейцарии, "открыл дипломатический путь" к окончанию войны, но Путин ответил тем, что "ездит всюду, где может получить оружие".

"Мы должны увеличить нашу поддержку Украины. Украине нужна поддержка сейчас", – резюмировал Боррель.

Ранее он заявил, что Евросоюз разработал юридический обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов, полученных от замороженных российских активов в этом году, что также может расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.