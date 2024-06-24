С 25 июня польские визовые центры меняют правила подачи документов

С 25 июня подавать документы в польские визовые центры в Гродно и Лиде смогут только те белорусы, которые зарегистрированы по месту жительства в Гродно и Гродненской области. Об этом сообщает сайт VFS Global.

"С 25 июня 2024 года граждане Республики Беларусь смогут подать документы в визовые центры Польши в Гродно и Лиде в соответствии с регистрацией по месту жительства (постоянная регистрация / штамп в паспорте). Регистрация по месту пребывания (временная регистрация) не является основанием подачи документов по иной юрисдикции, отличной от регистрации по месту жительства (постоянной), за исключением случаев, когда заявитель может подтвердить, что действительно учится, работает, имеет иные основания долгосрочного проживания (подтверждением являются оригиналы документов)", - говорится в сообщении.

Таким образом, граждане Беларуси смогут подавать документы только в тех визовых центрах Польши, которые соответствуют юрисдикции места их регистрации по месту жительства, отмечается в сообщении VFS Global.