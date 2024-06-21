Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

Крупный банк Британии откроет подразделение по торговле криптовалютой

Лондонский банк Standard Chartered будет одним из первых в мире банков, который готовится к запуску нового подразделения специализированного на Bitcoin и Ethereum. Об этом сообщает Bloomberg.

Банк Standard Chartered создает торговый отдел для торговли Bitcoin и Ethereum.

Новый крипто-отдел близок к началу работы и станет частью подразделения по торговле иностранной валютой банка.

Банки, включая Goldman Sachs Group Inc., торгуют криптовалютными финансовыми инструментами уже много лет, но строгие правила страхования рисков удерживают их от прямых операций.

Данный факт затрудняет получение прибыли для банков.

Standard Chartered является одним из нескольких крупных банков, которые углубляются в криптовалюту по мере того, как расширяется ее институциональное принятие.

Банк владеет долями в двух криптовалютных компаниях, Zodia Custody и Zodia Markets, которые предлагают услуги от хранения до внебиржевой торговли.



<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование