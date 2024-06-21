Последнее обновление: 21.06.2024 17:24

Часть средств для обслуживания госдолга Беларуси отдадут ДОСААФ

Постановлением Совмина № 43 от 19 июня 2024 г. увеличены расходы республиканского бюджета для Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

"Министерству финансов увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Республиканскому государственно-общественному объединению "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь" на обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации, на 3 850 000 рублей для приобретения авиационной техники", - говорится в документе.

Необходимые средства выделят "за счет соответствующего уменьшения расходов республиканского бюджета, предусмотренных по функциональной классификации на обслуживание внешнего государственного долга".



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